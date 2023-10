Vacarme Exquis : French Candy & Blackstar 811 Allée André Revol Bourg-lès-Valence, 3 novembre 2023, Bourg-lès-Valence.

Bourg-lès-Valence,Drôme

Le VEX accueille le duo French Candy ainsi que Blackstar en warm-up pour une soirée électro dance qui vous fera danser et prendre possession de leur dancefloor !.

2023-11-03 21:30:00 fin : 2023-11-03 . .

811 Allée André Revol Vacarme Exquis

Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



VEX welcomes the duo French Candy and Blackstar as warm-up acts for an electro-dance evening that will have you dancing and taking possession of their dancefloor!

VEX da la bienvenida al dúo French Candy y a Blackstar para calentar motores en una noche de electro-dance que te hará bailar y conquistar la pista

Das VEX empfängt das Duo French Candy sowie Blackstar als Warm-up für einen Elektro-Dance-Abend, der Sie zum Tanzen bringen und ihren Dancefloor in Besitz nehmen wird!

Mise à jour le 2023-10-28 par Valence Romans Tourisme