Vacarme Exquis : Soirée danse Salsa Bachata Kizomba Reggaeton 811 Allée André Revol Bourg-lès-Valence, 2 novembre 2023, Bourg-lès-Valence.

Bourg-lès-Valence,Drôme

Le VEX vous propose une soirée Salsa Bachata Kizomba et Reggaeton avec l’association « Bailando »..

2023-11-02 20:00:00

811 Allée André Revol Vacarme Exquis

Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



VEX invites you to an evening of Salsa Bachata Kizomba and Reggaeton with the « Bailando » association.

VEX te invita a una velada de Salsa Bachata Kizomba y Reggaeton con la asociación « Bailando ».

Das VEX bietet Ihnen einen Abend mit Salsa Bachata Kizomba und Reggaeton mit dem Verein « Bailando ».

