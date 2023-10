Vacarme Exquis : Soirée Slam 811 Allée André Revol Bourg-lès-Valence, 25 octobre 2023, Bourg-lès-Valence.

Bourg-lès-Valence,Drôme

« La révolte syllabique du Vacarme Exquis ! »

L’état Slamique fait son retour !.

2023-10-25 20:00:00 fin : 2023-10-25 23:00:00. .

811 Allée André Revol Vacarme Exquis

Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



« The syllabic revolt of Vacarme Exquis! »

The Slamic State is back!

« ¡La revuelta silábica de Vacarme Exquis!

¡El Estado Slámico ha vuelto!

« Die Silbenrevolte des Exquisiten Vacarme! »

Der Slamische Staat feiert sein Comeback!

Mise à jour le 2023-10-05 par Valence Romans Tourisme