Vacarme Exquis : Jam Session Groove 811 Allée André Revol Bourg-lès-Valence, 12 octobre 2023, Bourg-lès-Valence.

Bourg-lès-Valence,Drôme

Tous les deuxièmes jeudi du mois c’est Jam Session au Vacarme Exquis !

C’est le moment de venir profiter de leur scène !.

2023-10-12 20:30:00 fin : 2023-10-12 01:00:00. .

811 Allée André Revol Vacarme Exquis

Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Every second Thursday of the month, it’s Jam Session time at Vacarme Exquis!

It’s time to come and enjoy their stage!

Todos los segundos jueves de cada mes es la hora de la Jam Session en Vacarme Exquis

¡Es hora de venir a disfrutar de su escenario!

Jeden zweiten Donnerstag im Monat ist Jam Session im Vacarme Exquis!

Es ist an der Zeit, dass Sie kommen und ihre Bühne genießen!

Mise à jour le 2023-10-05 par Valence Romans Tourisme