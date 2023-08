Concert de Karavan 811 Allée André Revol Bourg-lès-Valence, 14 septembre 2023, Bourg-lès-Valence.

Bourg-lès-Valence,Drôme

Musique du monde d’avant et de maintenant.

100% vinyle.

2023-09-14 20:30:00 fin : 2023-09-14 . .

811 Allée André Revol Vacarme Exquis

Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



World music, then and now.

100% vinyl

Músicas del mundo de antes y de ahora.

100% vinilo

Weltmusik von früher und heute.

100% Vinyl

Mise à jour le 2023-08-26 par Valence Romans Tourisme