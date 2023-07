Concert : René Binamé 811, Allée André Revol Bourg-lès-Valence, 14 juillet 2023, Bourg-lès-Valence.

Bourg-lès-Valence,Drôme

Quand on vous dit qu’il y en a pour tous les gouts au Vacarme Exquis ! Super content d’accueillir René Binamé !.

2023-07-14 20:00:00 fin : 2023-07-14 . .

811, Allée André Revol VEX Vacarme Exquis

Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



There’s something for everyone at Vacarme Exquis! Super happy to welcome René Binamé!

En Vacarme Exquis hay para todos los gustos Estamos encantados de dar la bienvenida a René Binamé

Wenn wir Ihnen sagen, dass es im Vacarme Exquis für jeden Geschmack etwas gibt! Wir freuen uns, René Binamé begrüßen zu dürfen!

Mise à jour le 2023-06-29 par Valence Romans Tourisme