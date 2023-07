Concert : Tutti Bueni 811, Allée André Revol Bourg-lès-Valence, 13 juillet 2023, Bourg-lès-Valence.

Bourg-lès-Valence,Drôme

C’est un voyage, une exploration aux confins des langues de l’Est.

Tutti Bueni prend ses racines et puise son souffle dans les musiques Tziganes des Balkans et de la Méditerranée..

2023-07-13 21:00:00 fin : 2023-07-13

811, Allée André Revol VEX Vacarme Exquis

Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



It’s a journey, an exploration of the frontiers of Eastern languages.

Tutti Bueni draws its roots and inspiration from the gypsy music of the Balkans and the Mediterranean.

Es un viaje, una exploración de las fronteras de las lenguas orientales.

Tutti Bueni hunde sus raíces y se inspira en la música gitana de los Balcanes y el Mediterráneo.

Es ist eine Reise, eine Entdeckungsreise zu den Grenzen der östlichen Sprachen.

Tutti Bueni hat seine Wurzeln und seinen Atem in der Zigeunermusik des Balkans und des Mittelmeers.

Mise à jour le 2023-06-29 par Valence Romans Tourisme