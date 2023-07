Concert : Jam session 811, Allée André Revol Bourg-lès-Valence, 12 juillet 2023, Bourg-lès-Valence.

Bourg-lès-Valence,Drôme

Et voici la deuxième édition d’un rendez-vous qui on l’espère deviendra un incontournable !

C’est le moment de venir profiter de notre scène !.

2023-07-12 20:30:00 fin : 2023-07-12 . .

811, Allée André Revol VEX Vacarme Exquis

Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



And here’s the second edition of what we hope will become an unmissable event!

It’s time to come and enjoy our stage!

Y aquí está la segunda edición de lo que esperamos se convierta en una cita ineludible

¡Es hora de venir a disfrutar de nuestro escenario!

Und hier ist die zweite Ausgabe eines Treffens, das hoffentlich zu einem Muss wird!

Es ist an der Zeit, dass Sie kommen und unsere Bühne genießen!

