Soirée blind test 811, Allée André Revol Bourg-lès-Valence, 11 juillet 2023, Bourg-lès-Valence.

Bourg-lès-Valence,Drôme

Le blindtest est de retour ! Attention changement de jour, c’est un mardi. Toujours avec nos deux animateurs stars !

Des apéros à gagner !

Et nouveauté, pour finir la saison en beauté : la bataille des champions avec à la clé un magnum de rosé !.

811, Allée André Revol VEX Vacarme Exquis

Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The blindtest is back! Attention change of day, it’s a Tuesday. Still with our two star hosts!

Aperitifs to be won!

And to round off the season on a high note, there’s the Battle of the Champions, with a magnum of rosé to be won!

¡Vuelve el blindtest! Eso sí, es un día diferente: es martes. Seguimos con nuestros anfitriones de dos estrellas

Aperitivos para ganar

Y para cerrar la temporada por todo lo alto, la Batalla de Campeones, ¡con un magnum de rosado para ganar!

Der Blindtest ist wieder da! Achtung Tageswechsel, es ist ein Dienstag. Immer mit unseren beiden Starmoderatoren!

Aperitifs zu gewinnen!

Und neu, um die Saison in Schönheit zu beenden: die Schlacht der Champions, bei der es eine Magnumflasche Rosé zu gewinnen gibt!

Mise à jour le 2023-06-29 par Valence Romans Tourisme