Concert : DJ Whisker 811, Allée André Revol Bourg-lès-Valence, 8 juillet 2023, Bourg-lès-Valence.

Bourg-lès-Valence,Drôme

Out’in : on commence dehors au soleil et on continue dedans sur scène !

Tombé dans le Rock’n’Roll à l’époque des CX breaks, il a fait du chemin depuis pour activer le milieu underground de sa vallée natale..

2023-07-08 20:00:00 fin : 2023-07-08 . .

811, Allée André Revol VEX Vacarme Exquis

Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Out’in: we start outside in the sun and continue inside on stage!

He got into rock’n’roll back in the days of the CX breaks, and has since gone a long way to activate the underground scene in his native valley.

Out’in: ¡empezamos fuera, al sol, y seguimos dentro, en el escenario!

Se inició en el rock’n’roll en los tiempos de los CX breaks, y desde entonces ha recorrido un largo camino para activar la escena underground de su valle natal.

Out’in: Wir fangen draußen in der Sonne an und machen auf der Bühne drinnen weiter!

Er fiel in der Zeit der CX-Breaks in den Rock’n’Roll und hat seitdem einen weiten Weg zurückgelegt, um die Underground-Szene in seinem Heimattal zu aktivieren.

