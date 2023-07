Concert : Steel Alive 811, Allée André Revol Bourg-lès-Valence, 7 juillet 2023, Bourg-lès-Valence.

Bourg-lès-Valence,Drôme

Le VEX va trembler !

Steel Alive (Dub digital) basé entre la Réunion et Lyon arrive en France Métropolitaine pour une nouvelle tournée..

2023-07-07 21:00:00 fin : 2023-07-07 . .

811, Allée André Revol VEX Vacarme Exquis

Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



VEX will be shaking!

Steel Alive (Dub digital), based between Reunion and Lyon, arrives in mainland France for a new tour.

¡VEX va a temblar!

Steel Alive (Digital Dub), con base entre Reunión y Lyon, llega a Francia continental para una nueva gira.

Das VEX wird beben!

Steel Alive (Dub digital) mit Sitz zwischen La Réunion und Lyon kommt für eine neue Tour nach Metropolitan-Frankreich.

Mise à jour le 2023-06-29 par Valence Romans Tourisme