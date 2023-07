Concert : Pagode de samba 811, Allée André Revol Bourg-lès-Valence, 5 juillet 2023, Bourg-lès-Valence.

Bourg-lès-Valence,Drôme

Le pagode de samba est un moment convivial d’échange où au Brésil le public danse, chante et joue des petites percussions autour de l’orchestre de samba..

2023-07-05 20:00:00 fin : 2023-07-05 . .

811, Allée André Revol VEX Vacarme Exquis

Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The samba pagoda is a convivial moment of exchange where, in Brazil, the audience dances, sings and plays small percussion instruments around the samba orchestra.

La pagoda de samba es un momento de convivencia e intercambio en el que, en Brasil, el público baila, canta y toca pequeños instrumentos de percusión en torno a la orquesta de samba.

Die Sambapagode ist ein geselliger Moment des Austauschs, bei dem in Brasilien das Publikum um das Sambaorchester herum tanzt, singt und kleine Percussioninstrumente spielt.

