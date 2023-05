Découverte d’une ruche et de sa colonie d’abeilles 810 Avenue de Mimizan, 4 août 2023, Pontenx-les-Forges.

Pontenx-les-Forges,Landes

Venez échanger avec un apiculteur sur le fonctionnement d’une colonie d’abeilles et sur notre métier ; et venez déguster nos miels des Landes !

Tarif : 5€ par adulte, gratuit jusqu’à 14 ans.

Durée : 1h30

Réservation obligatoire en ligne : https://www.ruchersduborn.fr/animations-exp%C3%A9rientielles/.

2023-08-04 à ; fin : 2023-08-04 12:30:00. .

810 Avenue de Mimizan

Pontenx-les-Forges 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine



Come and talk with a beekeeper about how a colony of bees works and about our profession; and come and taste our Landes honeys!

Price : 5? per adult, free for children under 14.

Duration: 1h30

Reservation required on line : https://www.ruchersduborn.fr/animations-exp%C3%A9rientielles/

Venga a hablar con un apicultor sobre el funcionamiento de una colonia de abejas y sobre nuestra profesión; ¡y venga a degustar nuestras mieles de las Landas!

Precio: 5? por adulto, gratis para menores de 14 años.

Duración: 1h30

Reserva obligatoria en línea: https://www.ruchersduborn.fr/animations-exp%C3%A9rientielles/

Tauschen Sie sich mit einem Imker über die Funktionsweise eines Bienenvolks und unseren Beruf aus und probieren Sie unseren Honig aus den Landes!

Preis: 5? pro Erwachsener, bis 14 Jahre kostenlos.

Dauer: 1,5 Stunden

Online-Reservierung erforderlich: https://www.ruchersduborn.fr/animations-exp%C3%A9rientielles/

Mise à jour le 2023-05-16 par OT Mimizan