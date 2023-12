Balade ludique – Au fil de l’eau 81 rue Vauban Village-Neuf Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-01 08:00:00

fin : 2024-12-31 20:00:00 Le Rhin dans tous ses états ! L’eau, omniprésente telle un fil d’Ariane, vous accompagnera tout au long de votre voyage. Que ce soit au bord de l’eau, sur l’eau ou dans l’eau, le Rhin est un terrain de jeu extraordinaire ! Et c’est à vélo que vous découvrirez son histoire à travers des énigmes parsemées tout le long du chemin. Parcours familial en trois versions adapté aux enfants de 4 à 12 ans. Livret disponible gratuitement en téléchargement ou à l’office de tourisme..

81 rue Vauban

Village-Neuf 68128 Haut-Rhin Grand Est

