Balade ludique – Petit tour des 3 pays 81 rue Vauban Village-Neuf, 1 janvier 2023, Village-Neuf.

Village-Neuf,Haut-Rhin

C’est sous forme d’énigmes parsemées le long du chemin, que vous découvrirez la Région des 3 pays ! Une balade à vélo d’environ 12 km pour toute la famille (enfants de 4 à 12 ans ). Petits et grands pourrons jouer à « saute-mouton » avec les frontières et apprendre en s’amusant. Un bon moment en perspective à partager en famille ! – Venez récupérer la balade à l’office de tourisme..

2023-01-01 fin : 2023-12-31 20:00:00. EUR.

81 rue Vauban

Village-Neuf 68128 Haut-Rhin Grand Est



It is in the form of riddles scattered along the way, that you will discover the Region of the 3 countries! A bike ride of about 12 km for the whole family (children from 4 to 12 years old). Young and old can play « leapfrog » with the borders and learn while having fun. A good time to share with the family! – Come and pick up the walk at the tourist office.

¡Descubrirás la región de los 3 países en forma de acertijos a lo largo del camino! Un paseo en bicicleta de unos 12 km para toda la familia (niños de 4 a 12 años). Los niños y los adultos pueden jugar a « saltar » con los bordes y aprender mientras se divierten. ¡Un buen momento para compartir con la familia! – Venga a recoger el paseo en la oficina de turismo.

Entdecken Sie die Region der drei Länder in Form von Rätseln, die entlang des Weges verteilt sind! Eine Fahrradtour von etwa 12 km für die ganze Familie (Kinder von 4 bis 12 Jahren). Groß und Klein können mit den Grenzen « hüpfen » und spielerisch lernen. Eine tolle Zeit für die ganze Familie! – Holen Sie sich die Wanderung im Tourismusbüro ab.

Mise à jour le 2023-01-04 par Office de tourisme du pays de Saint Louis – Huningue