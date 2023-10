Open 13 Provence 81 Rue Raymond Teisseire Marseille 9e Arrondissement, 5 février 2024, Marseille 9e Arrondissement.

Marseille 9e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

L’Open 13 Provence est un tournoi du circuit ATP, catégorie ATP World Tour 250 (surface indoor sur dur)..

2024-02-05 fin : 2024-02-11 . EUR.

81 Rue Raymond Teisseire Palais des Sports

Marseille 9e Arrondissement 13009 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Open 13 Provence is a tournament on the ATP circuit, ATP World Tour 250 category (indoor hard court).

El Open 13 Provence es un torneo del circuito ATP, categoría ATP World Tour 250 (pista dura cubierta).

Die Open 13 Provence sind ein Turnier der ATP-Tour, Kategorie ATP World Tour 250 (Indoor-Hartplatz).

Mise à jour le 2023-10-19 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille