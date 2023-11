The King Of Fighters 81 Rue Raymond Teisseire Marseille 9e Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 9e Arrondissement The King Of Fighters 81 Rue Raymond Teisseire Marseille 9e Arrondissement, 11 janvier 2024, Marseille 9e Arrondissement. Marseille 9e Arrondissement,Bouches-du-Rhône Cet événement va réunir douze combats explosifs pour un tournoi international.

2024-01-11 fin : 2024-01-11 . EUR.

81 Rue Raymond Teisseire Palais des Sports

Marseille 9e Arrondissement 13009 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Twelve explosive fights in an international tournament Este acontecimiento reunirá doce combates explosivos en un torneo internacional Diese Veranstaltung wird zwölf explosive Kämpfe zu einem internationalen Turnier zusammenführen Mise à jour le 2023-11-10 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 9e Arrondissement Autres Lieu 81 Rue Raymond Teisseire Adresse 81 Rue Raymond Teisseire Palais des Sports Ville Marseille 9e Arrondissement Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville 81 Rue Raymond Teisseire Marseille 9e Arrondissement latitude longitude 43.271045;5.40031

81 Rue Raymond Teisseire Marseille 9e Arrondissement Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille-9e-arrondissement/