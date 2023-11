Match Fos Provence Basket – Antibes 81 Rue Raymond Teisseire Marseille 9e Arrondissement, 27 décembre 2023, Marseille 9e Arrondissement.

Marseille 9e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Les performances sportives des BYers et l’accession en Pro B se sont construites sur des valeurs intrinsèques de partage, de fraternité et de responsabilité sociale. Un match à domicile ne se rate pas!.

2023-12-27 20:00:00 fin : 2023-12-27 . EUR.

81 Rue Raymond Teisseire Palais des Sports

Marseille 9e Arrondissement 13009 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The BYers’ sports performances and their accession to the Pro B have been built on intrinsic values of sharing, fraternity and social responsibility. A home game is not to be missed!

Los logros deportivos de los BYers y su acceso a la Pro B se han construido sobre valores intrínsecos de reparto, fraternidad y responsabilidad social. No hay que perderse un partido en casa

Die sportlichen Leistungen der BYers und der Aufstieg in die Pro B basieren auf den Grundwerten des Teilens, der Brüderlichkeit und der sozialen Verantwortung. Ein Heimspiel sollte man sich nicht entgehen lassen!

Mise à jour le 2023-11-24 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille