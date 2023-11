Match Para Rugby XIII France vs Angleterre 81 Rue Raymond Teisseire Marseille 9e Arrondissement, 25 novembre 2023, Marseille 9e Arrondissement.

Marseille 9e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Coup d’envoi à 15h au Palais des Sports de Marseille : on vous attend nombreux pour cette rencontre internationale qui s’annonce exceptionnelle !.

2023-11-25 15:00:00 fin : 2023-11-25 . EUR.

81 Rue Raymond Teisseire Palais des Sports

Marseille 9e Arrondissement 13009 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Kick-off at 3pm at the Palais des Sports in Marseille: we look forward to seeing many of you at this international event!

Comienzo a las 15.00 horas en el Palacio de los Deportes de Marsella: ¡esperamos ver a muchos de ustedes en este acontecimiento internacional, que promete ser excepcional!

Anpfiff ist um 15 Uhr im Palais des Sports in Marseille: Wir erwarten Sie zahlreich zu diesem außergewöhnlichen internationalen Spiel!

