Match Fos Provence Basket – JAV Vichy Clermont 81 Rue Raymond Teisseire Marseille 9e Arrondissement, 31 octobre 2023, Marseille 9e Arrondissement.

Marseille 9e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

C’est avec beaucoup d’ambition que Fos Provence Basket dispute la saison 2023-2024, en Pro B. Ensemble, unis, jusqu’à la victoire ! Let’s Go BYers !.

2023-10-31 20:00:00 fin : 2023-10-31 . EUR.

81 Rue Raymond Teisseire Palais des Sports

Marseille 9e Arrondissement 13009 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Fos Provence Basket has high hopes for the 2023-2024 Pro B season. Together, united, to victory! Let?s Go BYers!

El Fos Provence Basket tiene grandes esperanzas puestas en la temporada 2023-2024 de la Pro B. Juntos, unidos, ¡hacia la victoria! ¡Vamos BYers!

Fos Provence Basket bestreitet die Saison 2023-2024 in der Pro B mit großem Ehrgeiz. Gemeinsam, vereint, bis zum Sieg! Let?s Go BYers!

