Trail des Merveilles 2024 81 Rue Pasteur Breil-sur-Roya, dimanche 3 mars 2024.

Breil-sur-Roya Alpes-Maritimes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-03 08:00:00

fin : 2024-03-03 16:00:00

Breil-sur-Roya vous attend, entre mer et montagne, dans un esprit de plaisir et de convivialité pour deux parcours ludiques, sauvages, exigeants et parfois un peu techniques, sur des sentiers à couper le souffle.

Suivi d’un repas convivial bien mérité.

EUR.

81 Rue Pasteur Breil Athlétic Club

Breil-sur-Roya 06540 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur allavena.michel@hotmail.fr



Mise à jour le 2024-01-12 par Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles