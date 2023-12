Visite guidée – Maison Saint-Yves 81 Rue Mathurin Méheut Saint-Brieuc Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-28 15:00:00

fin : 2023-12-28 16:00:00 . Venez découvrir la Maison Saint-Yves avec sa chapelle Art déco d’inspiration bretonne et ses mosaïques d’Isidore Odorico, les fresques de Xavier de Langlais, sa crypte, sa médiathèque et sa salle d’exposition. .

81 Rue Mathurin Méheut Maison Saint-Yves

Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne

