Rencontre de Thélème 81 Rue Haute Saint-Maurice Chinon, 30 septembre 2023, Chinon.

Chinon,Indre-et-Loire

Sous l’égide de la revue L’Atelier du Roman (éditions Buchet/Chastel), onze écrivains, critiques ou éditeurs se réunissent autour du thème “Lire et relire Rabelais”. Leurs brèves interventions seront suivies de discussions auxquelles les assistants pourront participer..

Samedi 2023-09-30 10:00:00 fin : 2023-09-30 12:30:00. .

81 Rue Haute Saint-Maurice

Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Under the aegis of the journal L?Atelier du Roman (éditions Buchet/Chastel), eleven writers, critics and editors will meet to discuss the theme of « Reading and re-reading Rabelais ». Their brief contributions will be followed by discussions in which attendees can take part.

Bajo los auspicios de la revista L’Atelier du Roman (publicada por Buchet/Chastel), once escritores, críticos y editores se reunirán para debatir el tema « Leer y releer a Rabelais ». Sus breves intervenciones irán seguidas de debates en los que podrán participar los asistentes.

Unter der Schirmherrschaft der Zeitschrift L’Atelier du Roman (Verlag Buchet/Chastel) treffen sich elf Schriftsteller, Kritiker und Herausgeber zum Thema « Rabelais lesen und wieder lesen ». Auf ihre kurzen Vorträge folgen Diskussionen, an denen sich auch die Zuhörer beteiligen können.

Mise à jour le 2023-09-20 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme