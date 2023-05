Ronde du veilleur de nuit 81 rue du Maréchal Foch, 5 juillet 2023, Châtenois.

Châtenois,Bas-Rhin

Partez à la découverte de l’histoire et des anecdotes de Châtenois en suivant le veilleur de nuit.

2023-07-05 à ; fin : 2023-07-05 . 0 EUR.

81 rue du Maréchal Foch

Châtenois 67730 Bas-Rhin Grand Est



Discover the history and anecdotes of Châtenois by following the night watchman

Descubra la historia y las anécdotas de Châtenois siguiendo al vigilante nocturno

Entdecken Sie die Geschichte und die Anekdoten von Châtenois, indem Sie dem Nachtwächter folgen

