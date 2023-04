Parcours de la Galerie Ambulante 2023 / Franck Pourcel / Moscou 1994 81 Rue De la Loubière, 6 mars 2023, Marseille 6e Arrondissement.

Franck Pourcel poursuit son travail photographique en noir et blanc et le présente à la galerie..

2023-03-06 à ; fin : 2023-09-22 . .

81 Rue De la Loubière Galerie Territoires Partagés

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Franck Pourcel continues his photographic work in black and white and presents it at the gallery.

Franck Pourcel continúa su trabajo fotográfico en blanco y negro y lo presenta en la galería.

Franck Pourcel setzt seine fotografische Arbeit in Schwarz-Weiß fort und stellt sie in der Galerie vor.

Mise à jour le 2023-03-24 par Ville de Marseille