Cézanne – Bernard Plossu et Patrick Sainton 81 rue de la Loubière Marseille 5e Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 5e Arrondissement Cézanne – Bernard Plossu et Patrick Sainton 81 rue de la Loubière Marseille 5e Arrondissement, 2 décembre 2023, Marseille 5e Arrondissement. Marseille 5e Arrondissement,Bouches-du-Rhône Rendez-vous chez Territoires Partagés, du 2 décembre au 13 janvier..

2023-12-02 fin : 2024-01-13 . .

81 rue de la Loubière Galerie Territoires Partagés

Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Visit Territoires Partagés, from December 2 to January 13. Visite Territoires Partagés del 2 de diciembre al 13 de enero. Treffpunkt bei Territoires Partagés, vom 2. Dezember bis zum 13. Januar. Mise à jour le 2023-10-17 par Ville de Marseille Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 5e Arrondissement Autres Lieu 81 rue de la Loubière Adresse 81 rue de la Loubière Galerie Territoires Partagés Ville Marseille 5e Arrondissement Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville 81 rue de la Loubière Marseille 5e Arrondissement latitude longitude 43.29001;5.3903

81 rue de la Loubière Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille 5e arrondissement/