Plossu – Expérimental 81 rue de la Loubière Marseille 5e Arrondissement, 14 octobre 2023, Marseille 5e Arrondissement.

Marseille 5e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Rendez-vous chez Territoires Partagés, du 14 octobre au 18 novembre..

2023-10-14 fin : 2023-11-18 . .

81 rue de la Loubière Galerie Territoires Partagés

Marseille 5e Arrondissement 13005



See you at Territoires Partagés, from October 14 to November 18.

Visite Territoires Partagés del 14 de octubre al 18 de noviembre.

Treffpunkt bei Territoires Partagés, vom 14. Oktober bis 18. November.

