Feux de la Saint-Jean dans la Vallée de Saint-Amarin 81 rue Charles de Gaulles Saint-Amarin, 24 juin 2023, Saint-Amarin.

Saint-Amarin,Haut-Rhin

Fêtez le solstice d’été autour du feu de la Saint-Jean. Rdv à: Kruth, Moosch, Oderen, Mollau, Mitzach, Urbès, Ranspach, Fellering, Wildenstein (Husseren-Wesserling en attente d’information) . Malmerspach et Geishouse le 13 juillet 2022..

2023-06-24 à ; fin : 2023-07-15 . 0 EUR.

81 rue Charles de Gaulles

Saint-Amarin 68550 Haut-Rhin Grand Est



Celebrate the summer solstice around the Midsummer fire. Rendezvous at: Kruth, Moosch, Oderen, Mollau, Mitzach, Urbès, Ranspach, Fellering, Wildenstein (Husseren-Wesserling awaiting information) . Malmerspach and Geishouse on July 13, 2022.

Celebra el solsticio de verano en torno a la hoguera de San Juan. Cita en: Kruth, Moosch, Oderen, Mollau, Mitzach, Urbès, Ranspach, Fellering, Wildenstein (Husseren-Wesserling a la espera de información) . Malmerspach y Geishouse el 13 de julio de 2022.

Feiern Sie die Sommersonnenwende am Johannisfeuer. Treffpunkt in: Kruth, Moosch, Oderen, Mollau, Mitzach, Urbès, Ranspach, Fellering, Wildenstein (Husseren-Wesserling wartet noch auf Informationen). Malmerspach und Geishouse am 13. Juli 2022.

Mise à jour le 2023-06-01 par Office de tourisme de la vallée de Saint-Amarin