Chasse aux trésors de Noël 81 rue Charles de Gaulle Saint-Amarin, 25 novembre 2023, Saint-Amarin.

Saint-Amarin,Haut-Rhin

Embarquez pour une petite balade dans Saint-Amarin, entre amis ou en famille, et laissez-vous conter l’histoire. Suivez le parcours proposé et découvrez les ruelles décorées de Saint-Amarin, à la recherche des indices qui vous mèneront au trésor. Soyez attentifs !.

2023-11-25 fin : 2024-01-06 . 0 EUR.

81 rue Charles de Gaulle

Saint-Amarin 68550 Haut-Rhin Grand Est



Embark on a little stroll in Saint-Amarin, with friends or family, and let history be told to you. Follow the proposed route and discover the decorated streets of Saint-Amarin, looking for clues that will lead you to the treasure. Be attentive!

Embárquese en un pequeño paseo por Saint-Amarin, con amigos o en familia, y deje que le cuenten la historia. Siga el recorrido propuesto y descubra las calles decoradas de Saint-Amarin, buscando pistas que le lleven al tesoro. Presta atención

Begeben Sie sich mit Freunden oder der Familie auf einen kleinen Spaziergang durch Saint-Amarin und lassen Sie sich die Geschichte erzählen. Folgen Sie dem vorgeschlagenen Weg und entdecken Sie die geschmückten Gassen von Saint-Amarin auf der Suche nach Hinweisen, die Sie zum Schatz führen. Seien Sie aufmerksam!

Mise à jour le 2023-09-29 par Office de tourisme de la vallée de Saint-Amarin