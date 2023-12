GALETTE DES REINES ET ROIS 81, Rue Anne de Bretagne Vigneux-de-Bretagne Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-05 14:00:00

Début : 2024-01-05 14:00:00

fin : 2024-01-05

Atelier confection de gaufres et pour célébrer l’automne ils feront aussi griller les chataignes

Après avoir confectionné la pâte à gaufres, les enfants les feront cuire dans les anciens gaufriers en fonte de l’écomusée dans le feu de la cheminée. Salon du champignon

Goûter autour du feu et boisson chaude offert.

Tarif 7 €. Inscription au 02 40 57 14 51. .

81, Rue Anne de Bretagne Ecomusée Rural du Pays Nantais

Vigneux-de-Bretagne 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire

