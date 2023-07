CARTES DE VOEUX 2024 81 Rue Anne de Bretagne Vigneux-de-Bretagne Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Vigneux-de-Bretagne CARTES DE VOEUX 2024 81 Rue Anne de Bretagne Vigneux-de-Bretagne, 29 décembre 2023, Vigneux-de-Bretagne. Vigneux-de-Bretagne,Loire-Atlantique Atelier cartes de voeux Pop’up à l’Ecomusée ..

2023-12-29 fin : 2023-12-29 16:00:00. .

81 Rue Anne de Bretagne Ecomusée Rural du Pays Nantais

Vigneux-de-Bretagne 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Pop’up greeting card workshop at the Ecomuseum . Taller de tarjetas de felicitación pop’up en el Ecomuseo . Workshop Pop’up-Grußkarten im Ecomusée . Mise à jour le 2023-06-17 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Vigneux-de-Bretagne Autres Lieu 81 Rue Anne de Bretagne Adresse 81 Rue Anne de Bretagne Ecomusée Rural du Pays Nantais Ville Vigneux-de-Bretagne Departement Loire-Atlantique Lieu Ville 81 Rue Anne de Bretagne Vigneux-de-Bretagne

81 Rue Anne de Bretagne Vigneux-de-Bretagne Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vigneux-de-bretagne/