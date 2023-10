STAGE PERMACULTURE 81 rue Anne de Bretagne Vigneux-de-Bretagne, 18 novembre 2023, Vigneux-de-Bretagne.

Vigneux-de-Bretagne,Loire-Atlantique

Venez découvrir cette technique et ses bénéfices pour les jardiniers et la biodiversité.

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . EUR.

81 rue Anne de Bretagne Ecomusée Rural du Pays Nantais

Vigneux-de-Bretagne 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Come and discover this technique and its benefits for gardeners and biodiversity

Venga a descubrir esta técnica y sus beneficios para los jardineros y la biodiversidad

Lernen Sie diese Technik und ihre Vorteile für Gärtner und die Biodiversität kennen

Mise à jour le 2023-10-14 par eSPRIT Pays de la Loire