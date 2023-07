JOURNÉE DU PATRIMOINE 81 Rue Anne de Bretagne Vigneux-de-Bretagne, 17 septembre 2023, Vigneux-de-Bretagne.

Vigneux-de-Bretagne,Loire-Atlantique

Journée du patrimoine meuliers sur le site du Moulin neuf..

2023-09-17 fin : 2023-09-17 18:00:00. .

81 Rue Anne de Bretagne Site du Moulin neuf.

Vigneux-de-Bretagne 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Day of the milling heritage on the site of the Moulin neuf.

Jornada sobre el patrimonio de piedras de molino en el yacimiento de Moulin neuf.

Tag des Mühlenkulturerbes auf dem Gelände der Moulin neuf.

