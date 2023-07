ATELIER À LA PLUME 81 Rue Anne de Bretagne Vigneux-de-Bretagne, 28 août 2023, Vigneux-de-Bretagne.

Vigneux-de-Bretagne,Loire-Atlantique

Cet atelier est l’occasion de découvrir et ou redécouvrir pour certain la technique de l’écriture à la plume.

2023-08-28 fin : 2023-08-28 16:00:00. EUR.

81 Rue Anne de Bretagne Ecomusée Rural du Pays Nantais

Vigneux-de-Bretagne 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire



This workshop is an opportunity to discover and or rediscover for some the technique of writing with a pen

Este taller es una oportunidad para descubrir o redescubrir la técnica de la escritura con bolígrafo

Dieser Workshop bietet die Gelegenheit, für bestimmte Personen die Technik des Schreibens mit der Feder zu entdecken und oder wiederzuentdecken

