SOIRÉE CONTÉE PAR SÉBASTIEN HOUBRE 81 route Ruaux Plombières-les-Bains, 24 juin 2023, Plombières-les-Bains.

Plombières-les-Bains,Vosges

Couarôge « Les Gens qui content ».

Sébastien Houbre, conteur et auteur, anime pour vous une soirée en trois temps: scène ouverte aux spectateurs ; « Le rose à l’œil », un conte autour de la vie de Georges Brassens ; un moment d’échange avec le public.. Tout public

Samedi 2023-06-24 à 18:30:00 ; fin : 2023-06-24 . 0 EUR.

81 route Ruaux Camping Fraiteux

Plombières-les-Bains 88370 Vosges Grand Est



Sébastien Houbre, storyteller and author, hosts an evening in three parts: an open stage for the audience; « Le rose à l?il », a tale based on the life of Georges Brassens; and a moment of exchange with the audience.

Couarôge » Les Gens qui content « .

Sébastien Houbre, cuentista y escritor, ofrecerá una velada en tres partes: un escenario abierto al público; « Le rose à l??il », un cuento basado en la vida de Georges Brassens; y la oportunidad de charlar con el público.

Couarôge « Les Gens qui content » (Die zufriedenen Menschen).

Sébastien Houbre, Erzähler und Autor, gestaltet für Sie einen Abend in drei Phasen: offene Bühne für die Zuschauer; « Le rose à l??il », eine Geschichte über das Leben von Georges Brassens; ein Moment des Austauschs mit dem Publikum.

