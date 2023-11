Boutique de Noël à l’office de Tourisme 81 Grande Rue Dun-le-Palestel, 1 décembre 2023, Dun-le-Palestel.

Dun-le-Palestel,Creuse

En décembre, l’Office de Tourisme de Dun le Palestel vous propose dans ses locaux une boutique de Noel » un Noël anglais » avec des créateurs locaux (terroir, cadeaux, bijoux, poterie et des animations), aux horaires d’ouverture

Rens 05 55 89 24 61.

2023-12-01 fin : 2023-12-01 13:00:00. .

81 Grande Rue

Dun-le-Palestel 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine



In December, Dun le Palestel Tourist Office will be hosting a Christmas boutique « An English Christmas » featuring local designers (local produce, gifts, jewelry, pottery and entertainment), during opening hours

Rens 05 55 89 24 61

En diciembre, la Oficina de Turismo de Dun le Palestel acogerá una boutique navideña titulada « An English Christmas » en la que participarán diseñadores locales (productos locales, regalos, joyas, cerámica y eventos), durante las horas de apertura

Información 05 55 89 24 61

Im Dezember bietet Ihnen das Fremdenverkehrsamt von Dun le Palestel in seinen Räumlichkeiten eine Weihnachtsboutique « un Noël anglais » mit lokalen Schöpfern an (regionale Produkte, Geschenke, Schmuck, Töpferwaren und Animationen), zu den Öffnungszeiten

Auskunft 05 55 89 24 61

Mise à jour le 2023-11-04 par Creuse Tourisme