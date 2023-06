2ème festival « Cultures & Vous » 81 Fbg d’Orléans, 2 septembre 2023, .

2ème festival « Cultures & Vous » Samedi 2 septembre, 10h00 81 Fbg d’Orléans

L’association Anti Gris’MAS présente son deuxième festival qui a pour but de développer l’accès à la culture sur le territoire Lorriçois.

Ce festival est ouvert à tous. Il est accessible aux personnes en situation de handicap. La MAS de Lorris accueille, dans son parc.

Au programme de cette journée, pour les petits et les moins jeunes :

Spectacles, animations, ateliers découvertes, restauration et buvette sur place .

Entrée avec participation libre.

81 Fbg d’Orléans 81 Faubourg d’Orléans, Lorris [{« type »: « email », « value »: « antigrismas@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-02T10:00:00+02:00 – 2023-09-02T18:00:00+02:00

Anti’Gris’Mas