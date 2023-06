Hisse et oh matelot ! Découverte et apprentissage des noeuds marins 81 Avenue Pompidou Capbreton, 21 juillet 2023, Capbreton.

Capbreton,Landes

Sur un voilier ou dans la vie de tous les jours, les nœuds marins sont de précieux alliés.

Venez vous exercer avec « Les Voiles S’en Mêlent » et repartez avec plus d´un tour dans votre sac (de marin bien sûr).

Ouvert à tout public à partir de 8 ans

Réservation obligatoire par téléphone ou par mail.

2023-07-21 à ; fin : 2023-07-21 11:00:00.

81 Avenue Pompidou Les Voiles S'en Mêlent

Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine



On a sailboat or in everyday life, sailor knots are precious allies

Come and practice with « Les Voiles S’en Mêlent » and leave with more than one trick up your sleeve (as a sailor of course).

Open to all public from 8 years old

Reservation required by phone or by mail

