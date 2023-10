Matinale Pop conte ‘Et les sorciers » 81 Avenue du Loup Pau, 31 octobre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Spectacle conté bruité interactif intergénérationnel… ….s’amuser…découvrir…participer…apprendre…

…l’expérience du rêve… à la MJC du Laù à Pau avec les enfants.

2023-10-31 fin : 2023-10-31 . EUR.

81 Avenue du Loup MJC-MPT du Laü

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Intergenerational interactive storytelling and sound show… ….have fun…discover…participate…learn…

…the dream experience… at MJC du Laù in Pau with children

Un espectáculo interactivo intergeneracional de narración y sonido… ….Disfrute…descubra…participe…aprenda…

…la experiencia soñada… en el MJC du Laù de Pau con niños

Interaktives, generationsübergreifendes Märchen- und Geräuschspektakel… ….s’amuser…découvrir…participe…apprendre…

…die Erfahrung des Traums… in der MJC du Laù in Pau mit den Kindern

