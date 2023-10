LOSANGES ROSES – ESPONDEILHAN 81 Avenue du Château Espondeilhan, 15 octobre 2023, Espondeilhan.

Espondeilhan,Hérault

Dans le cadre d’Octobre Rose, l’association Octobre Rose d’Espondeilhan organise un rassemblement des Véhicules Anciens essentiellement des Renault, il y aura également de vieux tracteurs et camions.

Au programme :

Baptêmes et animations autour des véhicules anciens avec la présence d’une Type A âgée de 125 ans.

Restauration rapide sur la place pour le repas. Tous les bénéfices seront reversés..

2023-10-15 09:00:00

81 Avenue du Château

Espondeilhan 34290 Hérault Occitanie



As part of Pink October, the Pink October association of Espondeilhan is organizing a gathering of vintage vehicles, mainly Renaults, but also old tractors and trucks.

On the program:

Baptisms and entertainment around vintage vehicles, with the presence of a 125-year-old Type A.

Fast food on the square for lunch. All profits will be donated.

En el marco de la campaña Octubre Rosa, la asociación Octubre Rosa de Espondeilhan organiza una concentración de vehículos de época, principalmente Renault, así como tractores y camiones antiguos.

En el programa:

Bautizos y actividades en torno a vehículos de época, con la presencia de un Type A de 125 años.

Comida rápida en la plaza para la comida. Todos los beneficios serán donados.

Im Rahmen des Rosa Oktobers organisiert die Association Octobre Rose d’Espondeilhan ein Treffen alter Fahrzeuge, hauptsächlich Renaults, es werden aber auch alte Traktoren und LKWs zu sehen sein.

Auf dem Programm stehen:

Taufen und Animationen rund um die Oldtimer mit der Anwesenheit eines 125 Jahre alten A-Type.

Auf dem Platz werden Schnellrestaurants für das Mittagessen angeboten. Alle Gewinne werden gespendet.

