Festival Pau Validé – Battle Kids régional 81 av du Loup Pau, 2 novembre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Les MJC des Fleurs et du Laü organisent pour la deuxième année consécutive une journée dédiée à la culture et à la danse hip-hop. Les meilleurs danseurs du sud de la France se retrouvent pour un 2 vs 2. L’après-midi offre aussi la possibilité de stage et d’initiation pour découvrir les techniques de breaking..

2023-11-02 fin : 2023-11-02 16:00:00. .

81 av du Loup MJC DU LAU

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



For the second year running, MJC des Fleurs and MJC du Laü are organizing a day dedicated to hip-hop culture and dance. The best dancers from the south of France meet for a 2 vs 2. The afternoon also features workshops and introductions to breaking techniques.

Por segundo año consecutivo, el MJC des Fleurs y el MJC du Laü organizan una jornada dedicada a la cultura y la danza hip-hop. Los mejores bailarines del sur de Francia se reúnen para un 2 contra 2. La tarde también ofrece la posibilidad de realizar talleres y cursos de iniciación para descubrir técnicas de ruptura.

Die MJCs Les Fleurs und Le Laü organisieren zum zweiten Mal in Folge einen Tag, der der Kultur und dem Tanz des Hip-Hop gewidmet ist. Die besten Tänzer aus Südfrankreich treffen sich zu einem 2 vs. 2. Der Nachmittag bietet auch die Möglichkeit für Workshops und Einführungen, um die Breaking-Techniken kennenzulernen.

