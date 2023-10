Conférence « Pourquoi une nouvelle loi Immigration Asile » 81 av du Loup Pau, 13 octobre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

C’est autour d’une table ronde sur le nouveau projet de «Loi Immigration Asile» 2023, que le CRDE nous invite à en interroger le sens.

Ce sont 3 intervenants venus d’horizons variés qui nous aiderons à comprendre la réalité et les enjeux des phénomènes migratoires actuels.

Soirée en partenariat avec le C.R.D.E. (Collectif pour le Respect des Droits des Etrangers –

Solidarité Migrants PAU-BEARN).

2023-10-13 fin : 2023-10-13 . EUR.

81 av du Loup MJC du Lau

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The CRDE is inviting us to question the meaning of the new 2023 Immigration Asylum Law through a round table discussion.

3 speakers from a variety of backgrounds will help us understand the reality and challenges of current migration phenomena.

Evening in partnership with the C.R.D.E. (Collectif pour le Respect des Droits des Etrangers –

Solidarité Migrants PAU-BEARN)

El CRDE organiza una mesa redonda sobre la nueva Ley de Inmigración y Asilo 2023, para explorar su significado.

3 ponentes de diversos ámbitos nos ayudarán a comprender la realidad y los retos de los fenómenos migratorios actuales.

Velada en colaboración con el C.R.D.E. (Collectif pour le Respect des Droits des Etrangers – Colectivo por el Respeto de los Derechos de los Extranjeros)

Solidaridad Migrantes PAU-BEARN)

Das CRDE lädt uns dazu ein, die Bedeutung des neuen Gesetzesentwurfs « Loi Immigration Asile » 2023 zu hinterfragen.

Drei Redner mit unterschiedlichen Hintergründen werden uns helfen, die Realität und die Herausforderungen der aktuellen Migrationsphänomene zu verstehen.

Der Abend findet in Zusammenarbeit mit dem C.R.D.E. (Collectif pour le Respect des Droits des Etrangers

Solidarität der Migranten PAU-BEARN)

