80ème anniversaire de la libération de Saint-Quentin Saint-Quentin, lundi 8 avril 2024.

2024 célèbre le 80ème anniversaire de la libération de la ville de Saint-Quentin !

Retrouvez l’ensemble du programme des cérémonies officielles nationales et locales mais aussi des conférences, des expositions, un partenariat avec le CGR Saint-Quentin proposant la projection de films en lien avec la programmation, des visites guidées et des ateliers pour le jeune public.

Ces temps forts seront l’occasion de transmettre notre histoire et le devoir de mémoire de ces 1 569 jours d’occupation de notre ville par l’armée allemande et les heures de sa libération le 2 septembre 1944.

L'ensemble de cette programmation été labellisé par le département de l'Aisne.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-08

fin : 2024-09-22

Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France

