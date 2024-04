80ème anniversaire de la libération de bourg-achard Bourg-Achard, vendredi 23 août 2024.

80ème anniversaire de la libération de bourg-achard Bourg-Achard Eure

Vendredi

Pour célébrer le 80ème anniversaire de la libération de la commune, de nombreuses

animations seront organisées pour satisfaire petits et grands, amateurs de véhicules

militaires ou férus d’histoire cinéma en plein air, lecture, témoignages, conférences,

expositions, marché fermier en costumes d’époque, camp militaire, défilé de véhicules

militaires, bal populaire, randonnée…

Le programme est encore à l’heure actuelle au stade d’ébauche mais grâce aux associations

du territoire et aux différents partenaires qui proposent des animations, ce dernier tend

à s’étoffer de plus en plus.

Par ailleurs, la commune reste à l’écoute des propositions qui pourraient lui être soumises

jusqu’à la fin du mois de novembre 2023. Pour cela, il faudra adresser une proposition

détaillée avec un devis par mail à cultureba@mairie-bourgachard.fr. Cette participation

peut prendre différentes formes témoignage, conférence, prêt de véhicules et matériel

militaire, animation autour de jeux,…

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-23

fin : 2024-08-25

Maison des associations André Héry Rue Pierre et Marie Curie

Bourg-Achard 27310 Eure Normandie cultureba@mairie-bourgachard.fr

