80e anniversaire du Débarquement Barneville-Carteret, vendredi 14 juin 2024.

80e anniversaire du Débarquement Barneville-Carteret Manche

Vendredi

Du 14 au 18 juin 2024 exposition sur la commune d’images sur le débarquement.

14/06 à 20h30 à la salle des douits pièce de théâtre Liberté j’écris ton nom , entrée payante.

Présence d’une camp militaire avec l’association ANCM44 au centre Eugène Godey.

Samedi 15 juin à Barneville plage

12h00 repas Guinguette avec Charly M.

Défilé de voiture anciennes (Asso ANCM44). Repas payant.

Dimanche 16 juin

10h00 court-métrage sur Désirée le Fauconnier intitulé Le gars des Callouins ancien combattant (réalisé par Olivier Fely-Biolet) cinéma de Carteret.

14h00 Conférence de Ghislain Quetel, fils de Résistant, Ami du Mémorial de Caen, auteur d’un ouvrage sur la Résistance, conférencier bénévole labellisé 75e et 80e anniversaire de la Libération en Normandie, animera une conférence civique et patriotique, inédite et gratuite, en 80 diapositives PowerPoint, sur la Résistance qui apporte des informations méconnues, voire encore secrètes, sur les relations des Résistants présents en Normandie avec les services secrets à Londres, après 15 ans de recherche quasiment plein temps au pôle nautique.

16h00 5 courts-métrages (5/10mn) sur des résidents de l’EHPAD St François ayant vécu le Débarquement ou la période d’occupation.

Lecture de texte par des écoliers et collégiens (en relation avec de M. De Lespars),cinéma de Carteret.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-14

fin : 2024-06-16

Barneville-Carteret 50270 Manche Normandie

L’événement 80e anniversaire du Débarquement Barneville-Carteret a été mis à jour le 2024-02-19 par OT Cotentin La Côte des Isles