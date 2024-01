80e anniversaire du Débarquement Barneville-Carteret, vendredi 14 juin 2024.

80e anniversaire du Débarquement Barneville-Carteret Manche

Vendredi

Plonger les habitants de la commune en 1944, lors de la libération.

Honorer la mémoire de celles et ceux qui ont débarqué sur les côtes normandes et qui ont participé à la Bataille de Normandie en 1944. Faire perdurer dans l’esprit de chaque jeune, le débarquement et la bataille, qui font partie d’un patrimoine commun et ce autour de différentes animations comme des courts-métrages, un repas festif, un camp reconstitué ou encore une pièce de théâtre.

1 Place de la Mairie

Barneville-Carteret 50270 Manche Normandie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-14

fin : 2024-06-18



