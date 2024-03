80e anniversaire de la Libération Mémoire et Transmission Salle des fêtes Quettreville-sur-Sienne, lundi 29 juillet 2024.

80e anniversaire de la Libération Mémoire et Transmission Salle des fêtes Quettreville-sur-Sienne Manche

A partir de 14h30 3 expositions dans la salle des fêtes en libre accès.

➢ Exposition de Patrick Fissot sur le thème de la commune nouvelle durant la Seconde Guerre mondiale et, plus particulièrement, sur la période du 6 juin au 7 août 1944.

➢ Exposition photos Les écoliers d’Antan de nos communes .

➢ Exposition de dessins des enfants sur le thème du 80e anniversaire et sur les valeurs liberté, paix, mémoire.

A partir de 15h

➢ Table ronde témoignages d’habitants partage de souvenirs, échanges libres autour de la Libération et de l’après.

➢ Circuit guidé proposé aux visiteurs dans des véhicules civils d’époque autour des communes déléguées.

A partir de 16h

➢ Chorale avec François Corvellec.

➢ Concerts les Pétasse à Mules, reprises répertoire année 40/50.

18h Conférence de Patrick Fissot La Bataille des haies , événement souvent oublié des commémorations du Débarquement.

20h30 Bal populaire avec orchestre. Les habitants sont invités à enfiler les habits d’époque.

A partir de 14h30 3 expositions dans la salle des fêtes en libre accès.

➢ Exposition de Patrick Fissot sur le thème de la commune nouvelle durant la Seconde Guerre mondiale et, plus particulièrement, sur la période du 6 juin au 7 août 1944.

➢ Exposition photos Les écoliers d’Antan de nos communes .

➢ Exposition de dessins des enfants sur le thème du 80e anniversaire et sur les valeurs liberté, paix, mémoire.

A partir de 15h

➢ Table ronde témoignages d’habitants partage de souvenirs, échanges libres autour de la Libération et de l’après.

➢ Circuit guidé proposé aux visiteurs dans des véhicules civils d’époque autour des communes déléguées.

A partir de 16h

➢ Chorale avec François Corvellec.

➢ Concerts les Pétasse à Mules, reprises répertoire année 40/50.

18h Conférence de Patrick Fissot La Bataille des haies , événement souvent oublié des commémorations du Débarquement.

20h30 Bal populaire avec orchestre. Les habitants sont invités à enfiler les habits d’époque. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-29

fin : 2024-07-29

Salle des fêtes 30 Rue de la Roseraie

Quettreville-sur-Sienne 50660 Manche Normandie

L’événement 80e anniversaire de la Libération Mémoire et Transmission Quettreville-sur-Sienne a été mis à jour le 2024-03-07 par CDT Manche