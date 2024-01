80e à Carneville Carneville, samedi 29 juin 2024.

80e à Carneville Carneville Manche

Savez-vous ce qu’il s’est passé à Carneville pendant la seconde guerre mondiale ?

Entre devoir de mémoire et célébration des 80 ans de la libération et de la paix retrouvée, venez écouter/lire/observer les témoignages du passé au château de Carneville exposition dans le parc, conférences sur l’histoire du domaine, marché du terroir, objets anciens et militaires.

Buvette et restauration sur place.

Le Château

Carneville 50330 Manche Normandie contact@chateaudecarneville.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-29 14:00:00

fin : 2024-06-29 19:00:00



