[808 CLUB] L’attrapeur• Open mic Place Nina Simone Saint-Brieuc, jeudi 11 avril 2024.

Le principe des rendez-vous 808 Club est simple mettre en avant la scène rap locale, autour du showcase d’un artiste suivi d’un open mic où tout le monde peut se lancer. Venez découvrir la culture rap d’ici !

Du rap à la techno, voilà la formule choisie pour ne pas se cantonner aux codes traditionnels des genres musicaux. Le natif de Besançon possède un univers fusionnant la trap, l’hyperpop et la techno. Ses textes oscillent entre rare dureté et douceur indéniable. L’artiste aborde des thèmes comme le monde de la nuit, ses excès, ses relations, son état mental ou plus globalement, sa vision cynique du monde dans lequel il évolue. Le jeune rappeur s’apprête à sortir Out Of His Misery , son 3ème projet dans lequel le parti a été pris de réconcilier amoureux·ses du rap et fans de techno.

En résumé, avec L’Attrapeur, on commence en hochant la tête, on finit par taper du pied. .

Place Nina Simone Bonjour Minuit

Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne contact@bonjour-minuit.fr

