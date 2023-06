Rendez-vous à la ferme : Verger Pélanne 800 Route de Beyries Sault-de-Navailles, 26 juillet 2023, Sault-de-Navailles.

Sault-de-Navailles,Pyrénées-Atlantiques

Le verger familial de 12 hectares est exploité par Olivier

qui est engagé dans une démarche d’agriculture

raisonnée.

Historique et découverte du verger, approche technique

du poirier, du pommier, présentation du kiwi, visite de la

chambre froide. La visite se termine par une dégustation

de jus de fruits..

2023-07-26 à ; fin : 2023-07-26 . EUR.

800 Route de Beyries Verger Pélanne

Sault-de-Navailles 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The 12-hectare family orchard is run by Olivier

who is committed to a sustainable

approach.

History and discovery of the orchard, technical approach

pear and apple trees, presentation of kiwi fruit, visit to the

cold room. The tour ends with a fruit juice

of fruit juices.

El huerto familiar de 12 hectáreas está dirigido por Olivier

que apuesta por un enfoque

sostenible.

Historia y descubrimiento del huerto, enfoque técnico

perales y manzanos, presentación de los kiwis, visita de la

cámara frigorífica. La visita termina con una degustación

de zumos de fruta.

Der 12 Hektar große Obstgarten der Familie wird von Olivier

der sich für einen landwirtschaftlichen Ansatz einsetzt

durchdacht ist.

Geschichte und Entdeckung des Obstgartens, technischer Ansatz

des Birnbaums, des Apfelbaums, Vorstellung der Kiwi, Besichtigung der

kühlraums. Der Besuch endet mit einer Verkostung

von Fruchtsäften.

Mise à jour le 2023-05-31 par OT Coeur de Béarn